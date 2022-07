Vlahovic-Di Maria, ecco la coppia che fa sognare i tifosi della Juve

TORINO - La prima stretta di mano, le prime parole, i primi sguardi per studiare il modo di muoversi. Non è ancora tempo per il dribbling di Di Maria , l’assist per Vlahovic e il gol di DV9, ma la coppia destinata a sublimare nel gol la manovra bianconera ieri si è allenata per la prima volta con addosso la tenuta della Juventus. Allenamento mattutino, basato su «attivazione, lavoro sul possesso palla e poi focus atletico», ha comunicato la società bianconera, con Massimiliano Allegri a dirigere e a dare il benvenuto al Fideo alla Continassa , dopo avergli già dato venerdì quello più generale alla Juventus. Continassa dove Vlahovic aveva cominciato a lavorare proprio da venerdì, assieme al gruppo dei compagni già presenti: tra gli altri Arthur, Cuadrado, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Gatti, Kean, Pellegrini, Perin, Pinsoglio, Pjaca, Rugani, Soulé e Zakaria.

Vlahovic-Di Maria, la coppia super

Ieri in gruppo è appunto entrato anche Di Maria (che domani alle 15 verrà presentato ufficialmente) e ha cominciato a studiare il suo nuovo ambiente. E Vlahovic. Perché è chiaro che dal Fideo non ci si aspettano “solo” palle gol per DV9, ma anche carisma, esperienza, dribbling e un generale contributo di qualità al gioco, così come è chiaro che a mettere il serbo nelle condizioni migliori per segnare dovranno essere anche gli altri compagni, ma è altrettanto chiaro che ci si aspettino grandi cose dall’incontro tra l’argentino e il serbo. Centosei assist in sette stagioni nel Paris Saint-Germain, un compagno capocannoniere in dicei degli ultimi tredici campionati, Di Maria sembra l’uomo ideale per esaltare un centravanti come Vlahovic, comunque autore di 50 gol nelle ultime due stagioni.

Oggi Pogba e i nazionali

Come detto non sarà solo Di Maria ad alimentare Vlahovic, così come DV9 dovrà anche favorire, con movimento e sponde, gli inserimenti dei compagni. Compagni che da oggi aumenteranno considerevolmente. Intanto comincerà a lavorare in gruppo anche Paul Pogba, mentre al J Medical a sostenere le visite si alterneranno tutti i bianconeri che a giugno erano stati impegnati con le Nazionali e non erano dunque stati convocati per la sorta di pre-raduno della settimana appena conclusa: attesi capitan Bonucci, Alex Sandro, De Ligt, Locatelli, McKennie, Rabiot e Szczesny. Domani inizia il ritiro ufficiale, con allenamenti alla Continassa fino alla partenza per gli Stati Uniti dove il 22 la squadra bianconera disputerà la prima amichevole, contro il Deportivo Guadalajara (il 26 sfida al Barcellona, il 30 al Real Madrid).

Sarà una Juventus “virtuale”, quella che Allegri comincerà ad allenare da domani, come d’altra parte accade quasi sempre di questi tempi: non più la squadra della scorsa stagione, ma non ancora la squadra di questa, tra chi probabilmente partirà (De Ligt) e chi deve ancora arrivare (i sostituti dell’olandese e di Chiellini, probabilmente Zaniolo). Sarà però già una squadra con una spina dorsale quasi completamente definita: Szczesny in porta, Bonucci e Danilo uomini guida della difesa, Pogba e Locatelli punti fermi del centrocampo, Di Maria e Vlahovic ispiratore e finalizzatore (in attesa del recupero di Chiesa e dell’arrivo di Zaniolo). Quasi completamente definita perché la partenza di De Ligt oggi lascerebbe sguarnito il centro della difesa: zona dove l’intesa è fondamentale e dove Allegri ha dunque bisogno di avere presto almeno un titolare da affiancare a Bonucci. Ma non a caso, come leggete nella pagina seguente, la società sta lavorando a ritmo serrato su questo fronte.