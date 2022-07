Juve, Salihamidzic è arrivato a Torino: obiettivo De Ligt

TORINO - Il Bayern Monaco è in pressing per Matthijs De Ligt. Il direttore sportivo del club bavarese Hasan Salihamidzic, tra le altre cose anche ex giocatore della Juve, è atterrato all'aeroporto di Caselle da pochi minuti e dovrebbe incontrare nel pomeriggio la dirigenza bianconera. "Se c'è fiducia per De Ligt? Vediamo", ha risposto senza dilungarsi troppo. Il Bayern non ha ancora formulato un'offerta ufficiale alla Juve, che per il centrale olandese chiede una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Adesso l'obiettivo di Salihamidzic è quello di provare ad accelerare la trattativa e chiudere l'affare.