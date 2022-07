Juve, attesa per Zaniolo. E Arnautovic chiede la cessione

TORINO - Priorità alla difesa visto che Matthijs De Ligt vuole il Bayern e i tedeschi, come dimostra il blitz di ieri del ds Hasan Salihamidzic, sono molto più che determinati a raggiungere il traguardo. Ma l’addio dell’olandese può sbloccare tutto il mercato della Juventus. A partire dai rinforzi offensivi indispensabili per rifinire la rosa dopo gli addii del jolly Federico Bernardeschi (svincolato), di Paulo Dybala (svincolato) e di Alvaro Morata (non riscattato dall’Atletico Madrid). Se Paul Pogba, almeno numericamente, prende il posto dell’ex Fiorentina e Angel Di Maria - arrivato da svincolato come il francese - va a occupare la casella lasciata libera dalla Joya, per il dopo Morata resiste la pole position di Nicolò Zaniolo, per il quale continuano i contatti dopo l’incontro milanese delle scorse settimane tra il ds juventino Federico Cherubini e il general manager romanista Tiago Pinto. Un accordo ancora non c’è. E se, come sembra, la svolta non sarà imminente, l’azzurro nelle prossime ore partirà con i giallorossi per il ritiro in Portogallo. Poi si vedrà se verrà impiegato da Josè Mourinho dopo l’esclusione nella prima amichevole stagionale (ufficialmente per motivi fisici: lombalgia). Un buon compromesso interessa a tutti, anche alla Roma che ormai ha deciso di sacrificare Zaniolo (contratto in scadenza nel 2024) per esaudire i desideri di mercato dello Special One. I giallorossi, però, vogliono almeno 40 milioni più bonus e senza contropartite. O al massimo una formula creativa: prestito oneroso (10 milioni) con riscatto finale nel 2023 (30 milioni più bonus). Soluzione che, ora come ora, non convince totalmente i dirigenti juventini, più orientati a uno scambio di prestiti: Zaniolo per Zakaria o Arthur (in caso di addio del brasiliano, piace Paredes del Psg). Da Trigoria filtra freddezza e la sensazione è che servirà ancora del tempo per completare il puzzle.