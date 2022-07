Juve, risale Bremer se parte De Ligt. Koulibaly verso il Chelsea

La Juventus non è già oltre Matthijs De Ligt, ma la pista resta calda. Una conferma in più è arrivata direttamente da Massimiliano Allegri. «De Ligt? C’è stato un incontro con il Bayern Monaco, ma al momento Matthijs è un giocatore della Juventus. Nel calcio può succedere di tutto. Se dovesse partire, la società si farà trovare pronta », ha detto ieri l’allenatore bianconero durante una video-intervista con i media Usa in vista della tournée a stella e strisce della prossima settimana. Dichiarazione sincera, che fotografa in modo nitido la situazione. Il Bayern fa sul serio e alla Continassa lo hanno capito perfettamente dopo l’incontro di lunedì con il ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic . È altrettanto chiaro, tanto al livornese quanto alla dirigenza, il fatto che De Ligt voglia trasferirsi in Germania. Per tutti questi motivi, in attesa del rilancio del Bayern che potrebbe arrivare già nelle prossime 24-48 ore, alla Continassa si stanno preparando per «farsi trovare pronti» proprio come ha spiegato Allegri. Sondaggi, contatti e incontri, in realtà, sono cominciati da un po’, cioè da quando la Juventus ha capito che il vento attorno al Golden Boy 2018 stava cambiando a causa dei corteggiamenti di Chelsea e Bayern. Ma prima di firmare il ricco addio del 22enne olandese, possibile soltanto tra gli 80 e 90 milioni con i bonus (in caso contrario De Ligt resterà a Torino), il ds Federico Cherubini ha l’esigenza di trovare almeno uno dei due sostituti di MDL. Due centrali di livello. O quantomeno uno più esperto e uno di maggiore prospettiva.

Le gerarchie sono mobili e la “lista centrali” è in continuo aggiornamento. Basti pensare a come è cambiata la situazione di Kalidou Koulibaly nelle ultime ore. La scorsa settimana la Juventus ha incontrato a Milano Fali Ramadani , l’agente del 31enne senegalese, per preparare il terreno in caso di addio di De Ligt. Ma l’irruzione del Chelsea su KK, considerato più economico rispetto alla juventino (il Napoli incasserà 40 milioni), toglie di scena l’ex Genk dai radar della Juventus. A Stamford Bridge avanzano spediti con l’intenzione di chiudere in tempi brevi. La proposta dei Blues è sontuosa tenuto conto che KK ha il contratto che scade nel 2023 (contratto da 10 milioni per 5 anni al giocatore).

Per Bremer è sfida all'Inter: corsa contro il tempo

Per Allegri e per la Juventus non è stato un fulmine a ciel sereno. Non a caso i bianconeri sotto traccia non hanno mai mollato Gleison Bremer del Torino, sul quale però l’Inter è segnalata in vantaggio da settimane. Ma il mercato può cambiare in fretta e adesso potrebbe essere il fattore tempo a fare la differenza. Chi prima vende (De Ligt la Juventus o Skriniar l’Inter) per primo può anche tagliare il traguardo per il 25enne brasiliano. A patto di accontentare le richieste del presidente Urbano Cairo, il quale vorrebbe incassare tra i 40 e i 50 milioni per il difensore rivelazione dell’ultima Serie A. Difficile fare previsioni: si preannunciano sorpassi e controsorpassi. Ma una cosa è certa: Bremer è tra i preferiti della dirigenza juventina e di Allegri.

Juve, sondato Pau Torres

Il contropiede su Bremer è possibile, però non ancora certo. E di sicuro non scontato, come non lo è neppure al momento l’addio di De Ligt. Intanto la Juventus allarga ragionamenti e sondaggi. Un contatto esplorativo c’è stato anche per Pau Torres, uno dei giustizieri nel 3-0 del Villarreal negli ottavi di Champions. Sarebbe un film già visto con De Ligt e Cristiano Ronaldo, sbarcati a Torino dopo aver eliminato la Juventus dalla Coppe con le grandi orecchie. Pau Torres rientrerebbe tra gli investimenti onerosi, ma garantiti.