Juve, Cambiaso arriva ma può partire: chiave per Arnautovic?

E alla fine Radu Dragusin ha detto sì. Il difensore juventino dopo il prestito alla Salernitana della scorsa stagione ha accettato il trasferimento al Genoa. I dubbi legati alla decisione di scendere in Serie B sono stati superati e così si è potuto perfezionare il passaggio in bianconero dell’ormai ex genoano Andrea Cambiaso.Il terzino titolare dell’Under 21 che ha già raggiunto Torino, oggi si presenterà al JMedical per sostenere le visite mediche e firmare il contratto quinquennale con la Juventus. Dunque dopo una lunga attesa ecco il grande momento ma non è detta l’ultima parola sulla sua permanenza sotto la Mole. Per lui infatti potrebbe prefigurarsi un ulteriore cambio di maglia, quello che lo vedrebbe di nuovo in rossoblù ma stavolta per difendere il Bologna di Sinisa Mihajlovic che ha già dato il proprio assenso a un suo eventuale innesto nella rosa. Rosa bolognese che potrebbe invece perdere Arnautovic. Il bomber austriaco interessa la Juventus e chissà che non possa essere proprio Cambiaso la chiave per mandare in porto questa operazione in casa Juventus.