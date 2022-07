Miretti, stagione super con la Juve e festa.. col diploma!

Fabio Miretti può esultare: ieri è arrivata la ciliegina sulla torta di una stagione eccezionale. Dopo aver giocato in Primavera, Under 23, prima squadra, Under 21 e Under 19, il centrocampista bianconero ha portato a casa il risultato destinato a rimanere impresso per sempre nella sua memoria: ha infatti passato l’esame di maturità, diplomandosi con 74/100 al J College, il liceo scientifico sportivo interno alla Juventus. Ora per lui, se vorrà, la possibilità di seguire l’esempio di un suo ex compagno di squadra, Giorgio Chiellini, che si è poi iscritto all’università laureandosi in Economia. Miretti ha potuto esultare con tutti i suoi compagni di classe bianconeri: Nicole Arcangeli, Alessandro Citi, Federica D’Auria, Alice Giai, Shara Grillo, Tommaso Maressa, Fabio Miretti, Gabriele Mulazzi, Jenny Requirez, Asia Sargenti, Nicolò Savona, Riccardo Turicchia. E la Juventus ha celebrato così il giorno: “Dalla Juventus un grande applauso a tutti i nostri ragazzi per questo splendido risultato. E menzione speciale per Asia Sargenti che si è diplomata con il punteggio di 100/100. Conciliare sport ad altissimo livello e studio non è facile, ma per la Juventus è una priorità. Il Club ci tiene a formare donne e uomini, prima di grandi giocatrici e giocatori e oggi è una giornata felice per tutti. Congratulazioni ragazze e ragazzi!”.