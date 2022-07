Juve, oggi Cambiaso firma. Poi prestito, ma serve l'ok di Allegri

Si è sempre parlato di un’operazione da 4-5 milioni più il cartellino di Radu Dragusin , rientrato dal prestito prima alla Sampdoria e poi alla Salernitana che ha tentennato un po’ per accettare la cessione definitiva al Genoa in Serie B. Invece pare che l’accordo preveda il trasferimento di Cambiaso alla Juventus a una cifra superiore e l’arrivo del difensore rumeno al Genoa in prestito con l’obbligo di riscatto. Adesso toccherà a Massimiliano Allegri valutare il terzino prima di dare il via libera al prestito: lo vuole vedere in allenamento per capire se è già da Juventus o se ha bisogno di crescere e quindi di giocare con continuità. Cosa che non gli è riuscita nell’ultima stagione, ma non per colpa sua: a febbraio, nel pieno della rimonta genoana, l'infortunio al ginocchio nella gara con l'Inter lo ha messo fuorigioco praticamente sino a fine campionato.

Il percorso

Ma di certo l'esterno genovese, che nelle giovanili rossoblù aveva iniziato molto più offensivo salvo poi arretrare, questa stagione la ricorderà a lungo. L'estate scorsa era uno dei prestiti di rientro poco considerati, tanto da essere uno dei primi nomi in partenza. Poi il ritiro con Ballardini che blocca qualunque mossa tenendo Cambiaso in prima squadra. Ad agosto l'esordio al Ferraris in Genoa-Perugia di Coppa Italia, un esordio incredibile per chi come Cambiaso in quello stadio era stato raccattapalle. E la stagione lo ha ripagato: 26 presenze, gli occhi di molti club e una favola che si chiude purtroppo a fine febbraio con l'urlo di dolore sotto la Gradinata Sud, una torsione innaturale del ginocchio, in una gara iniziata in panchina ma in campo dopo appena 8' per un problema muscolare a Maksimovic. Infortunio meno grave del previsto ma quanto basta per dire addio quasi sino alla fine, 34' contro il Bologna a retrocessione già conclamata. Poi la decisione di non rinnovare e la Juventus nel futuro. Non male per quel giovane allievo che nel 2017 non passò nemmeno dalla Primavera ma si giocò le sue carte all’Albissola in serie D, stagione conclusa con la promozione in C. Quindi il Savona, poi l’Alessandria in C, dove ha giocato a destra, e ancora il prestito all’Empoli in B nel campionato 2020-21. Dall’Empoli è tornato al Genoa la scorsa estate, si è guadagnato il rispetto di tutti e gli occhi della Juventus, ma a Torino, sempre che si fermi, non troverà il suo idolo Dybala.