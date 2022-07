La Juve tenta Bremer e il sorpasso sull'Inter. Gabriel piano B

Blitz, sorpassi e controsorpassi. L’irruzione del Chelsea su Kalidou Koulibaly, con tanto di affare chiuso in 48 ore (in giornata la firma dell’ex Napoli: affare da 40 milioni), ha aperto ufficialmente il mercato dei grandi difensori. I londinesi hanno virato sul senegalese dopo aver capito che il Bayern fa sul serio per Matthijs de Ligt e che lo juventino ha messo i campioni di Germania in cima ai pensieri. La mossa dei Blues non ha spiazzato la Juventus, da sempre consapevole dei rischi, però obbliga il ds Federico Cherubini a cancellare il nome di KK dalla lista dei centrali nel mirino. Koulibaly era in pole nelle preferenze di Massimiliano Allegri, non a caso i dirigenti bianconeri avevano incontrato l’agente Fali Ramadani la scorsa settimana, ma non era solo. Con l’ormai 31enne ex Napoli c’era un altro giocatore protagonista nel nostro campionato. Quel Gleison Bremer del Torino, eletto miglior difensore dell’ultima Serie A. Il 25enne brasiliano, tuttavia, da diverse settimane è un promesso sposo dell’Inter.

L’ad nerazzurro Beppe Marotta prima di chiudere per il granata ha la necessità di fare cassa cedendo Milan Skriniar al Psg. Ma la trattativa con i parigini, seppur avanzata, non si è ancora sbloccata. E così alla Continassa, in attesa del rilancio decisivo del Bayern per De Ligt, stanno cercando di capire se esistano ancora i margini per anticipare l’Inter su Bremer sfruttando lo stallo del Psg su Skriniar. Il sorpasso non è scontato, vista la seminanerazzurra di questi mesi, ma nemmeno impossibile. Soprattutto perché l’Inter e il Torino non hanno ancora trovato un’intesa e il presidente dei granata, Urbano Cairo, ha fatto capire chiaramente di volere più di 25- 30 milioni per Bremer. Se non una cinquantina, ne potrebbero servire almeno una quarantina. La Juventus, in caso di ricca cessione di De Ligt in Germania per una cifra tra gli 80 e i 90 milioni, si prepara a effettuare un tentativo. Se basterà per arrivare al traguardo si capirà strada facendo in base agli incastri del mercato, alle valutazioni del Torino e di Bremer. E soprattutto al fattore tempo.

Chi vende prima... Già, perché si preannuncia un derby d’Italia di reazione per il brasiliano. Chi prima vende, prima compra Tradotto: chi prima cede De Ligt (al Bayern) o Skriniar (al Psg) probabilmente guadagnerà quel vantaggio determinante per assicurarsi Bremer. Nessuno si sbilancia, per il momento. Non tutto dipende da Juventus e Inter e il caso Koulibaly-Chelsea ha dimostrato una volta di più come le gerarchie e le situazioni possano cambiare da un giorno all’altro.

Valutazioni Alla Continassa si terrebbero volentieri De Ligt. E se il Bayern non dovesse migliorare la proposta, potrebbe anche accadere. Ma quando un giocatore di quel calibro, con quei costi (12 milioni di stipendio con i bonus) e con quel contratto (scadenza 2024) chiede di provare una nuova esperienza, tornare indietro non è mai facile. A maggior ragione se la controparte è un top club serio come il Bayern, abituato a muoversi soltanto per andare a bersaglio. Tanto che lunedì il ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic è piombato a Torino per incontrare i vertici della Juventus.