Juve, Gatti ringrazia il Frosinone: "Vi porterò per sempre nel cuore"

TORINO - Federico Gatti sta lavorando alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri per prepararsi alla stagione 2022-23 con la Juventus. Acquistato a gennaio 2021 dal Frosinone, dove è rimasto per concludere la stagione, il difensore classe 1998 ha voluto ringraziare e salutare il club gialloblù per l'importante esperienza condita da 36 presenze e 5 gol.

Il messaggio

Su Instagram: "È arrivato il momento dei saluti dopo solo un anno in Ciociaria. Un anno che mi ha dato tanto a livello calcistico e soprattutto a livello umano. Voi tifosi mi avete fatto capire l’amore per questi colori e per questa terra ed io ho solamente cercato di ripagarlo dando tutto me stesso in ogni allenamento, in ogni partita fino all’ultimo giorno che ho vestito questa maglia! Vi porterò per sempre nel cuore. A tutto lo staff, ai magazzinieri, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, al direttore Angelozzi, a Mister Grosso ed ad ogni mio singolo compagno, ci tengo a dire che avrete un posto speciale nel mio cuore".