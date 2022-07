Allegri: "Felice del mercato Juve". E su De Ligt, Pogba e Di Maria... VIDEO

"Come sapete tutti, c’è stato l’incontro col Bayern Monaco. Ora De Ligt è ancora della Juve, si sta allenando bene". Lo ha dichiarato Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, sul futuro di De Ligt. Il difensore olandese è finito nel mirino del Bayern Monaco e potrebbe lasciare Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Il tecnico della Juve ha spiegato: "In questo momento è della Juventus, il mercato è aperto fino al 31 agosto. Sono contento di come si sta comportando la società, se partisse De Ligt saremmo pronti a sostituirlo nel modo migliore".