"De Ligt? Con la Juve buon rapporto, ho parlato con Arrivabene, Cherubini e Nedved"

TORINO - Dopo l'incontro con la dirigenza della Juve avvenuto a Torino nei giorni scorsi, il ds del Bayern Monaco ed ex calciatore bianconero Hasan Salihamidzic ha rilasciato un'intervista alla Bild in cui ha parlato dell'evolversi della trattativa che potrebbe portare Matthijs De Ligt in Baviera. "Per me era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved: sono stato alla Juventus per quattro anni da calciatore e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ma adesso dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede". Riguardo alla possibilità che il centrale difensivo olandese possa lasciare la Juventus per la Bundesliga, il dirigente dei bavaresi ammette di essere ottimista e di essere "al momento in una buona posizione". "Terremo gli occhi aperti, vedremo cosa succede sul mercato e faremo il meglio per il Bayern", conclude.