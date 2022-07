Juve, se cedi De Ligt te ne servirebbero due

Nell’ultimo campionato la difesa della Juve ha incassato 37 reti in 38 partite, facendo peggio del Milan e del Napoli che hanno vantato la migliore retroguardia (31 gol i gol subiti) e dell’Inter (32). Se, con gli arrivi di Pogba e Di Maria , dalla cintola in su la squadra si è indubitabilmente rafforzata, i problemi potrebbero nascere dopo l’eventuale partenza di de LIgt qualora il reparto arretrato non venisse adeguatamente consolidato. Tradotto in soldoni: cara Juve, se cedessi l’olandese, per rimpiazzarlo te ne servirebbero due.

DOPO CHIELLINI. Le ragioni di queste necessità sono diverse. L’addio al Capitano si farà sentire: per il valore assoluto del campione d’Europa, per la sua leadership, per tutto ciò che ha dato alla Juve nei suoi diciassette anni di militanza, scanditi da 561 presenze, 36 gol, 9 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. Leonardo Bonucci, 35 anni, raccoglierà la sua fascia e sarà il punto di riferimento, a patto che non debba rifare i conti con i problemi fisici che nella passata stagione l’hanno visto disputare 24 gare di campionato su 38. Federico Gatti, 24 anni, è un debuttante assoluto in Serie A anche se ha bruciato le tappe, giocando cosi bene nel Frosinone da guadagnarsi la convocazione e il debutto in Nazionale. In quanto esordiente nel massimo campionato, dovrà avere il tempo necessario per assorbire il salto di categoria fermo restando che il giocatore abbia tutto per ripagare la fiducia della Juve che l’ha preso addirittura nel gennaio scorso, lasciandolo in prestito al club ciociaro sino al termine del torneo di Serie B. E poi c’è Daniele Rugani, 27 anni, alla Juve dal 2015, sette annate in bianconero inframezzate dai prestiti al Rennes e al Cagliari, ma appena 18 le presenze complessive di cui 12 in campionato, 4 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa italiana.

BREMER. Hasan Salihamidzic ha dichiarato alla Bild che il Bayern è “in buona posizione” nella corsa a de Ligt. “Sono stato alla Juventus per quattro anni da calciatore e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ma ora dobbiamo essere pazienti e vedere che cosa succede”. È indicativo il fatto stesso che Cherubini abbia intensificato il pressing su Bremer per soffiarlo all’Inter e tenga sempre d’occhio Pau Torres. L’ideale, se partisse de Ligt, sarebbe prendere entrambi, ma non si può avere tutto. Dove sei, Romero?