C’è Juve-Atletico: Morata con che maglia?

Non va neppure escluso che i dirigenti di Juventus e Atletico sfruttino l’occasione per parlare di Morata faccia a faccia. Di certo, a una settimana dal debutto in campionato contro il Sassuolo del 15 agosto, Massimiliano Allegri preferirebbe avere la rosa definitiva già in mano, ma il mercato chiuderà come di consueto il 31 e alcune operazioni potrebbero anche richiedere tempi lunghi. Come quella per riportare lo spagnolo a Torino, se la Juventus deciderà di portarla avanti. Come noto la società bianconera ha trattato con l’Atletico a giugno per ottenere uno sconto sui 35 milioni di riscatto fissati per Morata. Allegri è un estimatore dello spagnolo e nella sua prossima Juve lo avrebbe visto, e lo vedrebbe, bene, come attaccante di sinistra nel tridente: una certezza in attesa del pieno recupero di Chiesa, poi un’alternativa di lusso all’azzurro e all’occorrenza anche a Vlahovic e all’altro attaccante centrale che ha chiesto. Perché come vice Vlahovic il tecnico bianconero preferisce avere un centravanti puro: Marko Arnautovic, che la Juventus proverà a ottenere dal Bologna a cui ha intanto girato in prestito Andrea Cambiaso, appena acquistato dal Genoa. Tornando a Morata, la fermezza dell’Atletico sul prezzo di 35 milioni ha fatto sfumare il riscatto e l’attaccante è tornato a disposizione di Diego Simeone, che però ne farebbe a meno. Così l’ipotesi di un ritorno in bianconero non è tramontata e col passare delle settimane i Colchoneros potrebbero ammorbidirsi: magari grazie a un nuovo prestito, che consenta un ulteriore ammortamento del cartellino, con un riscatto stavolta obbligato a una cifra più bassa. Ipotesi vincolata a un rinnovo almeno fino al 2024 che, secondo “Marca”, Morata avrebbe già firmato due anni fa, ma che in caso contrario potrebbe sempre firmare. Ammesso che la Juventus decida di accelerare davvero su questa operazione, al momento in stand by. Detto di Arnautovic come vice Vlahovic ideale, il ds Cherubini e i dirigenti bianconeri nelle ultime settimane per quanto riguarda il reparto offensivo si sono mossi sopratutto per Nicolò Zaniolo. Gli incontri con il ds giallorosso Pinto per l’azzurro, però, sono serviti solo a mettere sul tavolo i pezzi, non a trovare l’incastro: la Roma chiede soldi, 50 milioni, ed è disposta al massimo a un prestito oneroso (10 milioni) con obbligo di riscat[1]to (40 o 30 più bonus); la Juventus vorrebbe inserire Arthur o Zakaria nel conto oppure scambiare uno dei due con Zaniolo. Come detto per Morata, lo scorrere del tempo potrebbe portare le due società a venirsi incontro fino all’accordo. E a quel punto, se in rosa ci fosse anche Arnautovic, a Tel Aviv e anche dopo Morata giocherebbe probabilmente con l’Atletico. Giocherà ancora con il Palermo, invece, Matteo Brunori, dopo aver trascinato i rosanero in Serie B: il club siciliano lo ha riscattato dalla Juventus per 3 milioni più bonus. Per Marko Pjaca, rientrato dal prestito al Torino, si è invece fatta avanti la Sampdoria.