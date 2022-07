Juve, "De Ligt vuole venire al Bayern". La svolta si avvicina: è pronto a firmare

Sul fronte Bayern Monaco, i tasselli stanno andando tutti al loro posto. L’amministratore delegato del club, Oliver Kahn, ha spiegato alla Bild: «Abbiamo un accordo verbale con il Barcellona per la cessione di Lewandowski. I blaugrana ci hanno fatto un’offerta assolutamente ragionevole e in attacco abbiamo appena acquistato un giocatore di livello mondiale come Sadio Mané». Ergo: stanno arrivando dei gran soldi, nelle casse dei bavaresi, e non dovranno essere spesi per un attaccante. Potranno, anzi, essere girati... alla Juventus. Per Matthijs de Ligt. L’incontro decisivo è imminente, dopo che già c’era sato un primo importante summit torinese. E, sottolinea chi ben conosce le dinamiche del mercato, se Salihamidzic s’è preso la briga di partire per venire a Torino e incontrare i dirigenti bianconeri e la manager di De Ligt, Rafaela Pimenta, non era certo per il gusto di scroccare un caffè e salutare qualche vecchio amico. I tedeschi fanno sul serio e il rush finale, ora che c’è la materia prima per foraggiarlo, è di fatto partito fra strategie e pretattche. Non è un caso, infatti, che l’ad Kahn abbia parlato anche di De Ligt, in maniera diretta e senza girarci troppo intorno: «Ci sono stati contatti con il ragazzo. Posso confermare che il suo desiderio è quello di venire a giocare al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni parleremo ancora con la Juventus e vedremo come andrà a finire questa trattativa».