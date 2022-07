Morata, l’attesa è anche strategica: il piano della Juve

TORINO - Concentrata sulla difesa, la Juventus non trascura certo l’attacco. E non solo Zaniolo, ma neppure la ricerca del vice Vlahovic, anche se quest’ultima operazione non è al momento prioritaria. Tanto più che in rosa c’è tuttora Moise Kean e pure in ottima forma. D’altra parte, temporeggiare non è solo una scelta dettata dalle circostanze, per quanto riguarda l’attaccante, ma anche una strategia: Soprattutto per quanto riguarda Alvaro Morata, uno dei due candidati principali assieme a Marko Arnautovic. Candidati dei quali non è del tutto da escludere (per quanto ad oggi poco probabile) l’arrivo in coppia, in caso di cessione di Kean: Morata come attaccante di sinistra del tridente e Arnautovic come vero e proprio vice Vlahovic. Tornando al temporeggiare come strategia, come detto vale soprattutto per Morata: perché può servire a ottenere dall’Atletico Madrid quello sconto sui 35 milioni fissati per il riscatto con il quale la Juventus avrebbe acquistato lo spagnolo già a giugno.