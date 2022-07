Bremer alla Juve per dimenticare de Ligt (e anche Dybala)

1) La rapidità con la quale la società bianconera ha rimpiazzato de Ligt, ceduto al Bayern, dimostra quanto Agnelli e Arrivabene abbiano voluto rispondere subito a una pressante richiesta di Allegri la cui priorità, dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria, era ed è consolidare la difesa, quarta per numero di gol incassati fra le prime quattro dell'ultimo campionato; definitivamente orfana di Chiellini, pur confidando nella piena efficienza fisica di Bonucci, nel talento di Gatti e nel rilancio di Rugani.

2) Ingaggiando Bremer, la Juve infligge un duro colpo alla strategia interista di rafforzamento, sottraendo alla Grande Rivale il sostituto ideale di Skriniar e ora sarà interessante verificare come intenda muoversi Marotta su questo versante.

3) La mossa Bremer e le modalità con le quali è stata piazzata, stile anni ruggenti della Juve, modello voglio-pago-prendo, non soltanto accrescono le quotazioni di Cherubini e degli uomini mercato bianconeri. L'ingaggio dell'ormai ex granata - e Cairo sa bene quanto questa operazione imbufalisca i tifosi del Toro - annacqua anche la malinconia dei tifosi per l'addio a Dybala, sebbene lungamente annunciato. Più in generale, Bremer alla Juve con Pogba e Di Maria, rafforza un'impressione maturata sin dall'acquisto di Vlahovic nel gennaio scorso: la nuova stagione che nel 2023 sfocerà nel centenario agnelliano al vertice del club, sarà decisiva per Allegri. E non soltanto per lui, ma, di certo, dopo queste operazioni, la società avrà poco da rimproverarsi. E non è ancora finita: il mercato, si sa, chiuderà il 1° settembre.