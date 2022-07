La Juve saluta De Ligt: ufficiale il passaggio al Bayern Monaco

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Ufficiale l'addio alla Juventus di Matthijs De Ligt. Il Bayern Monaco ha infatti annunciato sui propri profili social l'ingaggio del 22enne difensore olandese acquistato dai bianconeri, che ha superato le visite mediche con il club bavarese e firmato poi un contratto fino al 30 giugno 2027.

Le cifre dell'operazione Per De Ligt i tedeschi sborseranno "67 milioni di euro pagabili in quattro esercizi" come comunicato dalla Juve, una somma che "potrà essere incrementata nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a 10 milioni di euro, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un effetto economico positivo sull’esercizio pari a 30,7 milioni di euro già al netto di 1,7 milioni di euro di oneri relativi al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa".

I ringraziamenti della Juve Sempre la Juve ha poi voluto ringraziare De Ligt attravverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Dopo tre anni in bianconero - si legge nel comunicato -, il difensore olandese saluta Torino, per trasferirsi a titolo definitivo in Germania, al Bayern Monaco. Arrivato nel 2019, Matthijs è stato un giocatore importante per la Juve e per il suo reparto difensivo, per il quale ha messo a disposizione le sue enormi doti, sia fisiche che tecniche. E i risultati ottenuti insieme lo confermano: de Ligt ha vinto tre trofei (Scudetto, Supercoppa Italiana, Coppa Italia), e ha messo insieme numeri davvero importanti, in tutte le competizioni. 109: le sue apparizioni totali da titolare (più di ogni altro giocatore di movimento, nelle ultime 3 stagioni; 5, i gol di testa che ha realizzato (su un totale di 8); 339, le sue respinte difensive. E poi ancora: 86, le conclusioni avversarie che ha sventato, 6160, i suoi passaggi completati. Numeri che raccontano un impegno, una costanza, una voglia di dare sempre il massimo. Numeri - conclude la Juventus - per i quali non possiamo che ringraziare il calciatore, ma anche e soprattutto il ragazzo. Augurandogli buona fortuna per ogni sua futura avventura".