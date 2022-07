De Ligt saluta la Juve: "Si chiude un capitolo meraviglioso della mia carriera"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Matthijs de Ligt è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco. Attraverso il proprio profilo Instagram, il difensore centrale olandese ha voluto salutare e omaggiore il club bianconero e gli ormai ex compagni di squadra per le stagioni trascorse insieme: "Si chiude oggi un capitolo meraviglioso della mia carriera. Grazie a tutta la “famiglia” bianconera, al club, agli allenatori, ai miei compagni, a tutto lo staff e ai fantastici tifosi che mi hanno mostrato in questi anni tutto il loro affetto. È stato un onore lottare insieme per questi colori e giocare nella Juve. Sarete sempre nel mio cuore".