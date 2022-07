Juve, ufficiale il rinnovo di Ranocchia fino al 2026

TORINO - A poche ore dal passaggio di Filippo Ranocchia al Monza in prestito con diritto di riscatto (ma con possibilità di controriscatto da parte della Juve), il club bianconero ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto con il giocatore classe 2001. Una notizia che era stata diffusa ufficiosamente nelle scorse settimane e che adesso viene messa nero su bianco: "Filippo Ranocchia ha rinnovato il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi quattro anni, fino al 2026".

Juve, rinnova Ranocchia

Il comunicato pubblicato sul sito della Juve prosegue: "Una splendida notizia per il giovane classe 2001, rientrato a fine giugno dal prestito al Vicenza. Sensazioni forti, dunque, quelle provate da Ranocchia che rinnova con la Juventus al termine di un campionato che per Filippo è stato importante nel suo percorso di maturità e gli ha permesso di totalizzare 32 presenze al suo primo anno nella serie cadetta. Una stagione che per Filippo ha avuto un fondamentale filo conduttore che l’ha accompagnato in questi mesi: la volontà di acquisire esperienza partita dopo partita. Obiettivo raggiunto! E adesso il momento più bello, quello del rinnovo. Complimenti, Filippo!".