Juve, Bremer: "Voglio Scudetto e Champions, mi ispiro a Chiellini"

TORINO - E' il giorno di Gleison Bremer alla Juve. Dopo l'annuncio ufficiale da parte del club, arrivano le prime parole in bianconero del difensore brasiliano: "Ciao bianconeri, sono Bremer, sono felice di essere qui. Fino alla fine, forza Juve". "La Juve è una grande squadra che vuole sempre vincere - aggiunge l'ex Torino - è anche la mia ambizione e aspettavo da tanto questo momento: voglio scudetto e Champions". Sognano i tifosi della Juve con le parole di Bremer, futuro numero 3, quello lasciato in eredità dall'ex capitano Chiellini: "Mi ispiro a lui, ho anche parlato con lui ed è il miglior difensore italiano poi come difende lui... .In questi anni sono migliorato molto, anche Juric mi ha insegnato tanto e mi sento più completo difensivamente". Il classe 1997 racconta anche un simpatico retroscena: "Devo dire che la Juve era nel mio destino perché anche il mio cane è bianco e nero".