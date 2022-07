Juve, Arrivabene: "Bremer soffiato all'Inter? Fatto quello che si doveva"

MILANO - Bremer alla Juve è stato un affare che ha fatto 'rumore', scatenando la protesta dei tifosi del Torino e mandando in delirio quelli bianconeri che si sono scatenati sui social per la delusione dei rivali dell' Inter, che hanno visto sfumare l'arrivo del difensore brasiliano oltre che quello di Dybala finito alla Roma . Ma nel definire il suo ingaggio, assicura Maurizio Arrivabene , la Juventus ha pensato esclusivamente ai propri interessi.

"Nessuna novità su Morata"

"Se c'è soddisfazione per aver soffiato Bremer all'Inter, anche per i tifosi? Non è una questione di soffiare - ha spiegato l'amministratore delegato juventino uscendo dall'Assemblea di Lega oggi (giovedì 21 luglio) a Milano -, il mercato è aperto e una società fa quello che deve fare". Arrivabene ha risposto poi alle domande su Morata, rientrato all'Atletico Madrid dopo una stagione in prestito a Torino: "Se stiamo lavorando per riportarlo da Allegri? No - ha precisato il dirigente bianconero -, nessuna novità".