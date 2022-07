Juve, Ranocchia ceduto in prestito al Monza: è ufficiale

TORINO - Dopo Andrea, un altro Ranocchia farà parte della rosa del Monza nella stagione 2022-2023: è Filippo, centrocampista classe 2001 di proprietà della Juve, che si trasferisce in prestito in Brianza fino al giugno del 2023. Dopo l'esperienza dell'anno scorso al Vicenza in serie B (30 presenze, 1 gol e 3 assist nella sfortunata stagione dei veneti) sarà la prima esperienza del calciatore in massima serie, già convocato da Mancini per lo stage della Nazionale a Coverciano. A comunicare l'ufficialità della trattativa è lo stesso club bianconero, che su Twitter scrive: "Ufficiale Filippo Ranocchia in prestito al Monza fino al 30 giugno 2023. In bocca al lupo, Filippo!".