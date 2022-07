Juve e Ramsey in trattativa per la risoluzione del contratto

TORINO - Reduce da numerosi infortuni muscolari, da sei mesi in prestito non particolarmente esaltanti con la maglia dei Rangers Glasgow - chiusi con il rigore decisivo sbagliato in finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte - e un ingaggio da sette milioni netti l'anno che non lo rendono appetibile, Aaron Ramsey è ormai fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, che non lo ha convocato per la tournée negli Stati Uniti. Nelle ultime ore, però, si sarebbero intensificati i contatti tra la dirigenza della Juventus e l'entourage del centrocampista gallese, arrivato a parametro zero dall'Arsenal nell'estate del 2019, per la risoluzione del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023. Le parti parlano da giorni e il problema è legato alla buonuscita, con i bianconeri che non si sarebbero spinti finora oltre i due milioni: ora, però, ci sarebbe stato un avvicinamento importante e Ramsey, dopo 70 partite con la Juve e tre trofei messi in bacheca, potrà rilanciare la propria carriera altrove, anche in considerazione della partecipazione del Galles al Mondiale in programma in Qatar il prossimo autunno.