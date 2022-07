Juve, Pjaca ci ripensa: non va alla Sampdoria

TORINO - Sembrava ad un passo dal trasferimento alla Sampdoria, ma - nonostante il contatto telefonico con il tecnico dei blucerchiati Giampaolo - ci sarebbe stato l'incredibile dietrofront di Marko Pjaca, che avrebbe di fatto rifiutato un triennale da 1,1 milioni di euro all'anno di stipendio, più 400mila di buonuscita dalla Juve. L'esterno croato classe 1995, che quest'anno ha giocato a titolo temporaneo con diritto di riscatto non esercitato dal Torino, non fa più parte del progetto di Massimiliano Allegri, che non lo ha convocato per la tournée negli Stati Uniti, e si sta allenando agli ordini di Brambilla con la formazione Under 23. Arrivato nell'estate del 2016 dalla Dinamo Zagabria per 23 milioni di euro, numerosi infortuni hanno limitato la crescita del ragazzo, finito poi per girovagare in prestito tra Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, fino ai 'cugini' granata. Ora, nel futuro di Pjaca, potrebbe esserci proprio il club che gli ha dato i natali calcistici: nonostante alla dirigenza bianconera non sarebbe arrivata alcuna offerta da parte della società della capitale croata, la volontà del giocatore sarebbe quella di far ritorno in patria per rilanciare le proprie ambizioni e la propria carriera.