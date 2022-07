Boniek 'spinge' Zaniolo alla Juve: "Farebbe meglio di Vlahovic"

“ Zaniolo? È una situazione strana , lui ha ancora due anni di contratto, è giovane, si sta ritrovando alla grande dopo un paio di infortuni gravi. È un giocatore che ha un potenziale incredibile . Se oggi chiedi qual è il suo ruolo ognuno ti dice una cosa diversa, per me è il classico numero nove, protegge bene la palla, ha forza fisica, si gira bene, è bravo di testa, ha tiro. Io lo dico sempre quando vedo Vlahovic, Zaniolo potrebbe fare altrettanto, pure meglio perché ha grandissima forza fisica. È un giocatore davvero forte”. Zbigniew Boniek , ex attaccante polacco di Juventus e Roma, è intervenuto ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM, per parlare del giovane talento figlio d'arte di proprietà dei giallorossi ed oggetto del desiderio dei bianconeri.

Boniek su De Ligt

“Io stimo De Ligt, per me è un buon giocatore. Nella mia graduatoria la prima cosa che un difensore deve saper fare è recuperare palla e non dare spazio agli attaccanti, poi se uno sa anche impostare è una cosa in più, ma prima deve portarmi numeri in fase difensiva. Io per dirti preferisco un portiere che sa parare bene, pazienza se non sa usare i piedi. Un difensore deve innanzitutto saper difendere bene, anticipare, accorciare le distanze”.

Boniek su Dybala, Lewandowski e Cristiano Ronaldo

"Su Twitter ognuno può scrivere di tutto, io ho scritto una mia sensazione, non è l’Ansa. La mia sensazione era anche quella che Dybala venisse alla Roma, Lewandowski mi sembrava ovvio già da qualche settimana. Io comunque sono curioso di vedere dove andrà Ronaldo, per me non rimane a Manchester, non è partito per l’America, vorrebbe cambiare aria. In Italia non so se c’è qualcuno che potrebbe prenderlo, però diciamo che non è che non dormo per questo (ride, ndr)".

Boniek sulla Roma

“Io la Roma la metto nella top 5, c’è sempre quel rischio di scivolare alla quinta posizione. Le squadre poi si costruiscono con il gioco, non si comprano. Sento spesso dire “dobbiamo comprare un centrale” ma costano tanto, De Ligt 60/70 milioni ma da attaccante avrei più paura di Ibanez perché può spaccarti la gamba ogni azione, è molto irruento, fa molto pressing. Poi se migliora un po’ nel tempismo delle entrate, nel controllo della palla in uscita, la Roma ha 3 difensori centrali tutti forti e veloci, nessuna squadra è messa a posto al 100%, c’è sempre da migliorare. Però se vai a vedere sulla destra c’è tanta gente, a sinistra Spinazzola e Zalewski, al centro loro tre e magari qualcun altro. La cosa importante è che dal punto di vista fisico la squadra regga sempre i novanta minuti, poi qualcosa di buono si può fare”.