Juve, Morata sempre prioritario. Il Bologna alza il muro per Arnautovic

TORINO - Capitolo attacco. La priorità della Juventus resta Morata, perché in grado di ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, ma anche di posizionarsi in una zona di campo più esterna nella linea offensiva. Con l’Atletico Madrid però il braccio di ferro rischia di essere piuttosto lungo, con il club spagnolo che tiene alte le richieste economiche. La pista Arnautovic resta percorribile, anche se da Bologna continuano ad alzare il muro, ieri ci ha pensato Di Vaio: "Non ci ha chiesto di andare via, per noi è un giocatore centrale nel progetto". Sempre viva l’ipotesi Belotti, svincolato.