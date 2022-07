Juve, Morata, la trattativa procede. L'Atletico è deciso a farlo partire a titolo definitivo

Eppur si muove. La trattativa per ottenere dall’Atletico Madrid la punta Alvaro Morata procede. La sensazione è che servirà tempo, ma alla fine l’incastro si dovrebbe concretizzare. La situazione è chiara dopo che i bianconeri non hanno voluto esercitare il diritto di riscatto a 35 milioni alla fine della scorsa stagione e del prestito da 10 milioni pagato per l’ultimo campionato 2021/22. Ma, appunto, non è detto che sia l’ultimo. Il bomber spagnolo è il prescelto da Massimiliano Allegri per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Il ragazzo, tra l’altro, è in grado di giocare come prima punta, ma anche come seconda o esterno del tridente offensivo. Insomma, prendi tre e paghi uno. Il problema, però, è quanto paghi.