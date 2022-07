Express: "Juve-Arsenal, c'è l'accordo per Arthur"

LONDRA (Inghilterra) - In Inghilterra sono certi che Arsenal e Juve siano vicinissime a chiudere l'operazione per Arthur. Come riportato da Express.com, infatti, i club sarebbero d'accordo su due aspetti importanti del potenziale trasferimento che si baserebbe un prestito iniziale con obbligo di riscatto alla fine della stagione. Entrambe le società avrebbero il desiderio di chiudere positivamente l'operazione e questo tipo di formula consentirebbe ai bianconeri di scaricare Arthur, che a Torino non è mai riuscito a mostrare il talento fatto vedere al Barcellona.