La strana estate di Rabiot: dal no agli Usa alla Juve Under 23

TORINO - Che cosa ci fa Adrien Rabiot in ritiro con la Juve in versione Under 23 ? Se lo sono chiesti i tifosi bianconeri subito dopo aver letto la notizia della convocazione del centrocampista francese agli ordini di Brambilla , da ieri in provincia di Bergamo per una settimana con l’obiettivo di preparare la prossima stagione di Serie C . Che c’entra dunque Rabiot? La spiegazione logica è più semplice di ciò che si possa pensare: dopo la rinuncia alla tournée americana per motivi personali, avere un giocatore - ritenuto comunque importante da Massimiliano Allegri e potenzialmente un titolare - ad allenarsi da solo alla Continassa , con il rischio di perdere il ritmo di lavoro, non è funzionale. Quindi, sfruttando la poliedricità della propria struttura per consentire a Rabiot, con l’Under 23 , di mantenere standard di allenamento elevati e di svolgere sedute complete e maggiormente performanti. Perciò chi legge tra le righe un messaggio diretto di mercato va probabilmente oltre la reale portata della decisione di natura tecnica, però una riflessione è necessaria e conduce a un’altra domanda: che ne pensa di tutto questo il diretto interessato? L’estate di Rabiot fin qui è stata un susseguirsi di voci e notizie, di annunci e di manovre a fari spenti. Lui è rimasto ad allenarsi alla Continassa tranquillo, almeno fino a ieri, quando ha raggiunto il ritiro di Rovetta , nel bergamasco, per proseguire il lavoro con l’Under 23 fino al ritorno dagli Stati Uniti della prima squadra di Allegri . E proprio la trasferta americana è uno dei tanti episodi controversi che hanno caratterizzato fin qui l’estate del centrocampista arrivato alla Juventus nel 2019 e giunto ormai a un anno dalla scadenza naturale del contratto che lo lega ai bianconeri.

Rabiot e il rinnovo con la Juve

Si ragiona sul rinnovo? No, da entrambe le parti: perché la Juventus ha la necessità di asciugare il monte ingaggi e deve compiere valutazioni anche tecniche su un giocatore che non ha convinto del tutto nella sua avventura italiana; il francese non ha interesse a prolungare l’accordo e anzi si guarda attorno. Infatti nell’estate calda di Rabiot ci sono state anche le voci di mercato emerse già a giugno quando, dalla Francia, gli spifferi raccontavano di un Adrien intenzionato a chiedere la cessione al club bianconero, nonostante una situazione contrattuale che suggerirebbe di aspettare per andare eventualmente altrove tra meno di un anno a parametro zero. Ma oltralpe credono che la ambizioni di Rabiot siano altre e si mescolano con i desiderata di mamma Veronique, l’agente che tesse la tela da tempo e lavora a un clamoroso ritorno di fiamma con il Psg che si intreccerebbe con la voglia juventina di arrivare a Leandro Paredes. Preso atto della freddezza di Rabiot nei confronti del Lione di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi - sempre per ambizione, perché il francese vuole restare in Champions - la linea che segue l’entourage del centrocampista è di attendere una chiamata dalla Premier, con tanto di offerta che possa stuzzicare la Juventus, e in contemporanea portare avanti il delicato discorso riaperto con il Psg. Nel frattempo i bianconeri lo hanno mandato con l’Under 23 per mantenere l’intensità negli allenamenti e il ritmo giusto per arrivare nella giusta condizione alla nuova stagione alle porte. E poi il contesto diverso, in categorie inferiori e con tanti giovani, può aiutare a mantenere vivi quei valori di umiltà e sacrificio fondamentali anche per i campioni affermati, indipendentemente da come andrà il mercato.