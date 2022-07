Juve, su Arthur c'è anche il Valencia di Gattuso

TORINO - Dopo un superbo mercato in entrata la Juventus inizia a lavorare anche a quello in uscita, per il quale spicca il nome di Arthur. Il centrocampista brasiliano, arrivato 2 anni fa dal Barcellona (63 presenze e un gol) non fa parte del progetto 2022-23 di Massimiliano Allegri e il Valencia di Gennaro Gattuso potrebbe aiutare i bianconeri. Rumors riportano di un interessamento dei "Los Che" e dell'avvio dei primi dialoghi tra i due club per lavorare su questa operazione. Il club spagnolo, che ha ancora un slot libero per tesserare un giocatore extra-comunitario, sta cercando proprio un centrocampista con le caratteristiche di Arthur e preferirebbe l'opzione del prestito.