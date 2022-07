Mundo Deportivo: "Juve interessata a Depay"

Il Barcellona sembra disposto a cedere Memphis Depay e tra le squadre interessate al calciatore olandese c'è anche la Juventus. Lo riporta Mundo Deportivo. I blaugrana chiedono circa 20 milioni di euro. Il club bianconero, che lo voleva già la scorsa stagione quando è scaduto il suo contratto con il Lione, sarebbe l'ultimo ad essersi inserito nella corsa all'attaccante. Con gli arrivi di Lewandowski e Raphinha e il rinnovo di Dembélé, oltre agli acquisti a gennaio di Ferran Torres e Aubameyang, sembra non esserci molto spazio per Depay al Barcellona: diverse big europee sono interessate. In Italia, oltre alla Juve, ci sarebbero anche Milan, Inter e Napoli, mentre in Premier League c'è l'interesse del Tottenham.