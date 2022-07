Paredes si scalda: Psg pronto a sfoltire. Gattuso, assist alla Juve: vuole Arthur a Valencia

L’assist per sbloccare la “fase2” del mercato della Juventus potrebbe arrivare da un vecchio rivale. Rino Gattuso pensa ad Arthur per rinforzare la mediana del Valencia. I contatti con gli spagnoli sono avviati. In caso di addio del brasiliano, anche soltanto in prestito, il ds Federico Cherubini potrà stringere per quello che da settimane è il promesso sposo del centrocampo bianconero: Leandro Paredes del Paris Saint Germain. La mossa di Gattuso è importante, però non ancora risolutiva. Ma una cosa è certa: l’ex Barcellona è intrigato dalla possibilità di rimettersi in gioco nella Liga, un campionato in cui si sente maggiormente a proprio agio dal punto di vista tecnico. Alla Continassa sarebbero ben felici di accontentare Arthur. L’uscita in prestito del centrocampista verdeoro libererebbe quello spazio in rosa e nel monte stipendi indispensabile per accogliere Paredes.

Valutazioni

Gattuso fa sul serio. Ma tutto (o quasi) dipenderà da una quadratura economica non scontata a causa dell’elevato ingaggio dello juventino. Arthur, però, ha voglia di trovare una nuova squadra e vuole farlo in fretta in modo da poter giocare con continuità in ottica Mondiale. L’ex Barça punta a conquistare un posto nella Seleçao del ct Tite per il Qatar e ha capito che per raggiungere il traguardo deve privilegiare l’aspetto tecnico a quello economico. Da qui l’apertura agli spagnoli e al progetto di Gattuso, il quale sta facendo valere tutto il suo carisma per arrivare alla fumata bianca. Tra il Valencia e il ritorno al Barcellona, da sempre il sogno nemmeno troppo nascosto dell’ex blaugrana, resta viva la pista Arsenal. La Premier League non è la Liga, come tipologia di torneo e di calcio, e in questo momento la trattativa con i Gunners è abbastanza bloccata. Ma la stima di Mikel Arteta, che avrebbe voluto Arthur a Londra già in inverno, resta intatta.

Ramsey: si tratta

La Juventus attende novità dal brasiliano, rimasto ad allenarsi a Torino assieme a Aaron Ramsey. Il gallese non è partito per gli Usa e, proprio come il compagno di reparto, sta cercando una nuova opportunità dopo la recente parentesi con i Glasgow Rangers. Per Ramsey, però, non ci sarà un nuovo prestito: continuano, infatti, le trattative dei dirigenti bianconeri con l’entourage dell’ex Arsenal per arrivare alla risoluzione anticipata del contratto (scadenza 2023). Seppur ci sia ancora distanza sull’entità dell’incentivo all’esodo, si registra un cauto ottimismo. Ramsey ha in testa il Mondiale con il Galles ed è perfettamente consapevole che, per arrivare in forma in Qatar, la priorità sia quella di trovare una squadra che gli garantisca quella centralità mai trovata del tutto nella Juventus.

Paredes in uscita

Così dopo l’arrivo di Pogba e in attesa di finalizzare le cessioni, la Juventus continua a lavorare per Paredes, il prescelto per rinforzare la mediana. L’argentino ex Roma e Empoli non vede l’ora di raggiungere a Torino il grande amico Angel Di Maria. Il desiderio di Paredes potrebbe essere esaudito in tempi brevi. Perché se la Juventus vede più vicini gli addii di Arthur e Ramsey, due “tagli” indispensabili per ingaggiare un nuovo centrocampista, il Psg s’appresta a sfoltire gi esuberi di una rosa extralarge. Paredes è tutto tranne che intoccabile, sotto la Tour Eiffel, e il contratto in scadenza nel 2024 rende più semplice un divorzio immediato. La Juventus resta molto più che vigile, pronta ad entrare in azione per aggiungere Paredes ai colpi Di Maria, Pogba e Bremer. Intanto Rovella, in Usa con Allegri, è sempre più vicino al prestito alla Salernitana.