Juve, Morata non molla: si continua a trattare. E Arnautovic aspetta

Il "Morata last minute" è un film già visto. Nel 2020 Alvarito ha riabbracciato la Juventus negli ultimi giorni di mercato e lo stesso, a meno di svolte improvvise, potrebbe succedere questa estate. Dipenderà dall’evolversi dei contatti tra i bianconeri e l’Atletico Madrid. Nel primo round, a giugno, i dirigenti bianconeri hanno compiuto un passo indietro rinunciando all’opzione di riscatto. Il ds Federico Cherubini, dopo i 20 milioni investiti per il prestito biennale, ha preferito non spendere i 35 milioni previsti da contratto per riacquistare a titolo definitivo l’attaccante. Morata è tornato alla corte di Diego Simeone, però la stima dei dirigenti bianconeri e dell’allenatore Massimiliano Allegri non è cambiata. Al punto che nei giorni scorsi alla Continassa hanno effettuato un nuovo tentativo proponendo al ds biancorosso Andrea Berta un nuovo prestito di Alvarito. Proposta respinta, ma i discorsi sono tutt’altro che chiusi. Può succedere ancora di tutto e il primo a saperlo è Morata, il quale si augura un nuovo ritorno a Torino entro la fine dell’estate. Ora come ora, la distanza è soprattutto sulla formula. A Madrid, sponda Atletico, non hanno intenzione di concedere un nuovo prestito. E alla Continassa, almeno per ora, non sembrano convinti di affondare per un acquisto a titolo definitivo. Le vie del mercato, però, sono infinite. E spesso quello che oggi sembra impossibile con il passare del tempo può diventare fattibile. Morata lo ha già testato in prima persona nel 2020 e così, in attesa di eventuali sviluppi, continua ad allenarsi con la consueta professionalità. La testa è all’Atletico, ma il cuore è sempre bianconero. E le mediazioni sono al lavoro per avvicinare le parti.