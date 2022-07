Juve, fuori Ramsey: ora Arthur. C’è lo spazio per Paredes

TORINO - La prima tessera del “puzzle centrocampisti” si è incastrata al posto giusto. Aaron Ramsey non è più un giocatore della Juventus. Il divorzio dal 31enne gallese è stato ufficializzato ieri: risoluzione anticipata del contratto e tanti saluti. L’ex Arsenal ha ottenuto un incentivo all’esodo (circa metà dell’ultimo anno di stipendio) e i dirigenti bianconeri hanno liberato spazio nel monte-ingaggi e in rosa. L’uscita di Ramsey, arrivato a Torino nel 2019 a parametro zero (70 presenze, 6 gol), è un primo passo in direzione di Leandro Paredes. Il secondo - e decisivo - potrebbe essere effettuato a breve. Continuano, infatti, i contatti e i sondaggi per Arthur, pronto a cambiare aria per riconquistare la Nazionale brasiliana in ottica Mondiale.

Se Ramsey ha risolto il contratto, per l’ex blaugrana si continua a lavorare a una separazione in prestito. Arthur sogna un ritorno al Camp Nou, ma in questo momento è un altro club della Liga a corteggiarlo con insistenza. Il Valencia di Rino Gattuso è in pressing sullo juventino. La fumata bianca non è scontata, ma nemmeno impossibile. Gli spagnoli non intendono pagare tutto lo stipendio del brasiliano. Arthur, però, ha in testa la Coppa del Mondo in Qatar ed è consapevole che per tagliare il traguardo dovrà giocare con continuità. Proprio per questo negli ambienti brasiliani non escludono un sacrificio economico da parte del centrocampista. Se sarà effettivamente così, si capirà nei prossimi giorni. Arsenal permettendo. I Gunners, già vicini a Arthur in inverno, non sono ancora usciti del tutto di scena. Un nuovo tentativo del club inglese è possibile vista la stima che il tecnico Mikel Arteta nutre per il giocatore cresciuto nel Gremio.