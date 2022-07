Juve, c'è Raum a sinistra se parte Alex Sandro

TORINO - La Juventus non ha abbandonato l’idea di rinfrescare le fasce. Dopo aver tentato, senza successo, un sorpasso last minute sull’Atletico per Nahuel Molina, le attenzioni alla Continassa sembrano rivolte soprattutto sull’altra fascia: quella sinistra. Se l’argentino dell’Udinese, a lungo corteggiato nei mesi scorsi prima dell’affondo vincente di Diego Simeone, era considerato l’erede ideale di Juan Cuadrado, i ragionamenti mancini del ds Federico Cherubini sono legati al post Alex Sandro. Il 31enne brasiliano ha soltanto un anno di contratto. Probabilmente l’ex Porto lascerà Torino nel 2023, da svincolato, ma non si può escludere a priori un addio anticipato, già in questa sessione di trattative. Per questo motivo la Juventus, che su quella fascia può contare sul jolly Mattia De Sciglio e sull’alternativa Luca Pellegrini (il neoacquisto Cambiaso è stato prestato al Bologna), tiene le antenne dritte su diversi laterali sinistri, pronta nel caso a intervenire.

Macchina da assist In Germania segnalano la Juventus attiva su diversi talenti della Bundesliga. Uno sembra piacere più di altri: si tratta di David Raum, 24enne dell’Hoffenheim e della Nazionale tedesca. Il terzino di Norimberga ha collezionato 9 presenze con la Germania e nell’ultima stagione ha totalizzato numeri importanti a livello di club: 35 partite, 3 gol e ben 13 assist. Prestazioni che hanno attirato su Raum le attenzioni dei top club. A partire proprio dalla Juventus, che grazie alla ricca vendita di Matthijs De Ligt al Bayern conta di ritoccare anche le corsie laterali. Così, se Alex Sandro dovesse decidere di chiudere con un anno d’anticipo l’avventura juventina, alla Continassa un tentativo per il tedesco lo effettueranno. Provarci, però, non significa sempre riuscirci.

Vecchio pallino Anche per questo Cherubini continua a monitorare la situazione di un vecchio pallino come Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano, seguito fin dai tempi della Roma, è tornato al Chelsea dopo la stagione positiva trascorsa in prestito al Lione. Il campione d’Europa ha il contratto in scadenza nel 2024 e difficilmente si fermerà a Londra. Più facile che il Nazionale azzurro cambi nuovamente aria. In Italia, oltre alla Juventus, piace sempre alla Lazio dell’ex maestro dei tempi londinesi Maurizio Sarri.