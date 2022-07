Arthur, Gattuso insiste: c’è l’offerta del Valencia

TORINO - Un esubero è già stato sistemato nella giornata di martedì, quando è arrivata la comunicazione ufficiale della risoluzione contrattuale di Aaron Ramsey. Ma la Juventus deve piazzare un altro elemento fuori dal progetto tecnico, per di più dallo stipendio pesante: da settimane la dirigenza bianconera lavora per il trasferimento di Arthur. Prima aveva provato a piazzare il brasiliano come pedina di scambio per arrivare a obiettivi prioritari, come Zaniolo della Roma; poi sembrava aprirsi una possibilità in Premier, con l’Arsenal in prima fila, ma l’ipotesi si è via via spenta.