Zaniolo, vertice Roma-Tottenham: Conte tenta il sorpasso su Allegri

TORINO - La Juventus non molla Nicolò Zaniolo, ma il Tottenham fa sul serio ed è deciso a mettere la freccia già nel weekend. L’appuntamento tra giallorossi e Spurs è fissato per sabato, ad Haifa. La squadra di José Mourinho sfiderà quella di Antonio Conte. Ma l’amichevole in Israele sarà anche l’occasione per tentare il sorpasso di mercato sui bianconeri, da mesi in prima linea per il 23enne tuttocampista azzurro. Dopo i contatti degli ultimi tempi, il ds degli inglesi Fabio Paratici vedrà il collega giallorosso Tiago Pinto con l’obiettivo di trovare un buon compromesso per Zaniolo. Potrebbe non essere un summit risolutivo, però di certo i londinesi sono segnalati sempre più caldi sull’ex Inter. Merito del lavoro sotto traccia di due ex juventini: il ds Paratici e il tecnico Antonio Conte. Zaniolo vorrebbe restare in Italia e non è un mistero la sua preferenza per la squadra di Massimiliano Allegri. Il figlio d’arte, però, è tutto tranne che insensibile al fascino della Premier League e soprattutto al carisma di Conte. Le mosse del Tottenham non stoppano la Juventus, che resta in corsa, ma sicuramente rendono il percorso più tortuoso e rischioso. Se gli Spurs, che in questo momento sono la squadra più italiana della Premier, dovessero affondare con decisione, non si può escludere un cambio di programma da parte dell’azzurro. Zaniolo non ha perso la pazienza e confida sempre in un blitz della Juventus, ma non vorrebbe aspettare all’infinito - e invano - i bianconeri. E sullo sfondo resta il Milan.