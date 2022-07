TORINO - "Under 23. Ufficiale, Alejandro Marques in prestito all'Estoril Praia fino al 30 giugno 2023. Buona fortuna!". Così, la Juventus, ha ufficializzato sul proprio account Twitter il passaggio di Alejandro Marques, attaccante venezuelano (ma naturalizzato spagnolo) classe 2000, all'Estoril Praia, in Portogallo. Il 21enne lascia i bianconeri in prestito secco per una stagione.