L'Equipe: "Monaco su Rabiot, ma lo stipendio è troppo alto"

Il Monaco sta valutando Adrien Rabiot. Lo riporta "L'Equipe": una decina di giorni fa il club monegasco avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista della Juventus, per sostituire Aurélien Tchouameni. La pista, però, è stata giudicata troppo cara (l'ex parigino ha il 3° stipendio più alto della Juventus, stimato in 7 milioni di euro l'anno). Proprio per lo stipendio elevato, l'affare appare molto difficile. Il Monaco non sembra intenzionato a proporre simili cifre, o quantomeno ad avvicinarsi. Per l'affare Rabiot-Monaco, quindi, è fumata nera, a meno di clamorosi ribaltoni.