Juve, ciak si gira: in regia Pjanic insidia Paredes

TORINO - La Juventus non molla Leandro Paredes, ma intanto ripensa a Miralem Pjanic per la regia. Massimiliano Allegri ha rivisto il suo pupillo a inizio settimana, a Dallas, durante l’amichevole tra Juventus e Barcellona. I due sono sempre rimasti in contatto, in questi anni, e già la scorsa estate al livornese non sarebbe dispiaciuto riabbracciare l’ex romanista. Alla fine il 32enne bosniaco si è trasferito in prestito al Besiktas, in Turchia. Adesso è tornato al Barcellona e ha trovato un nuovo allenatore. Da Ronald Koeman a Xavi. Pjanic si trova bene con il tecnico spagnolo e vorrebbe giocarsi le proprie chance al Camp Nou. Di certezze, però, ancora non ce ne sono. Soprattutto perché il club blaugrana, dopo i fuochi d’artificio (Lewandowski, Raphinha, Kessie, Koundé, Christensen...), ha la necessità di sfoltire la rosa. E Pjanic non è considerato intoccabile.