Juve, Arthur al Valencia si può chiudere in settimana

TORINO - Decollano anche le cessioni . Dopo l’addio di Aaron Ramsey , si avvicina quello di Arthur , sempre più vicino al Valencia . Il ds della Juventus, Federico Cherubini , non ha preso parte alla tournée americana dei bianconeri, conclusasi nella notte con il big match contro il Real Madrid, proprio con l’obiettivo di liberare spazio in rosa e nel monte-stipendi in vista della “fase2” del mercato: quella degli ultimi colpi dopo l’iniziale tripletta Di Maria-Pogba-Bremer . La missione del dirigente juventino non è ancora conclusa, ma senz’altro è ben avviata.

Pressing Gattuso

Continuano, infatti, i contatti tra la Juventus e il Valencia per Arthur. Rino Gattuso ha alzato il pressing sull’ex Barcellona e il brasiliano, voglioso di cambiare aria per riconquistare la Nazionale in ottica Mondiale, è intrigato dal sempre più probabile ritorno in Liga. Più vicine sono segnalate anche la Juventus e il Valencia. Il club spagnolo punta al prestito di Arthur e chiede ai bianconeri un contributo nel pagamento dello stipendio. Le trattative si stanno concentrando su quest’ultimo aspetto. Non è un dettaglio, ma stando a quanto filtra dai salotti delle trattative cresce l’ottimismo. Tanto che un buon compromesso, con tanto di fumata bianca, potrebbe arrivare già in settimana. Sullo sfondo, per Arthur, resta l’Arsenal, che un tentativo lo aveva già effettuato in inverno. L’ex Barça è stato accostato più volte anche alla Roma all’interno dei discorsi per Nicolò Zaniolo, ma l’incastro non è mai decollato.

Mercato: cosa manca alla Juve a questo punto?

Mercato Juve, gli altri

Il sempre più probabile saluto di Arthur si aggiungerà a quello di Ramsey. Nei giorni scorsi Cherubini ha firmato il divorzio del gallese, arrivato nel 2019 a parametro zero dopo lo svincolo dall’Arsenal. Questa volta è definitivo. Ramsey, dopo la parentesi in prestito al Glasgow Rangers, ha risolto il proprio contratto con il club bianconero. Nonostante l’incentivo all’esodo (circa il 50 per cento dell’ultimo stipendio da 7 milioni netti), la Juventus ha ottenuto un bel risparmio e al contempo ha liberato una casella in mezzo al campo. Attenzione anche ad Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza (2023) ed è corteggiato dal Monaco, a caccia di un sostituto di Aurelien Tchouameni, trasferitosi al Real Madrid per 80 milioni.