Juve, a tutta su Paredes. Pjanic resta nei radar

TORINO - L’imminente accelerata per l’uscita di Arthur porterà a un contemporaneo passo in avanti per un colpo in entrata a centrocampo. Tutto ruota attorno a Paul Pogba, come è ovvio che sia in questa fase di definizione della strategia per affrontare il problema al menisco. Prima dell’infortunio dell’asso francese la strategia della Juventus era chiara: fuori Ramsey (risoluzione contrattuale) e fuori Arthur (verso Valencia) dentro un regista di qualità e personalità con esperienza internazionale. Nelle intenzioni dei bianconeri quel posto è “prenotato” per Leandro Paredes, ma potrebbe non bastare l’innesto dell’argentino qualora lo stop di Pogba dovesse prolungarsi per tre o quattro mesi. E per quanto riguarda lo stesso Paredes, tra le idee bianconere e la fattibilità dell’operazione c’è di mezzo la volontà del Psg, che finora ha sempre sparato alto per il centrocampista ex Roma e Zenit. La Juventus studia la formula più funzionale per non dover investire 30 milioni, però al tempo stesso valuta anche le alternative: pur ritenendo Paredes la prima scelta e l’innesto perfetto per le esigenze tecnico-tattiche di Massimiliano Allegri, la dirigenza bianconera si guarda intorno. E dopo il problema di Pogba, come è normale che sia nelle dinamiche del mercato, sono aumentate le candidature tra intermediari e addetti ai lavori.