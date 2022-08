Carnevali: "Su Raspadori Juve e Napoli, vogliamo chiudere subito il mercato"

"Mercato? Per Raspadori ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato". Sono le parole dell'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in un'intervista su Il Giornale. L'ad ha parlato così sul mercato: "Per Frattesi fino ad un certo periodo c'è stato l'interessamento della Roma. Berardi? Per Squinzi Domenico doveva diventare la bandiera del Sassuolo. Oggi lo è assolutamente. Poi tenete d'occhio i due nostri nuovi arrivati: Agustin Alvarez, 21enne uruguagio (attaccante), e il 23enne norvegese Kristian Thorstvedt (centrocampista), sono due giocatori che secondo me hanno un grande potenziale". Infine sulla favorita per lo scudetto nella prossima stagione: "Il Milan parte in pole perché è campione d'Italia, ma Inter e Juventus sono appena dietro: sarà un bel campionato".