Juve, Kastanos a titolo definitivo alla Salernitana: è ufficiale

SALERNO - Grigoris Kastanos, torna alla Salernitana, dove ha militato nella passata stagione, ma stavolta a titolo definitivo dalla Juventus. E' stato il club campano a darne notizia, annunciando sul proprio sito internet"di aver raggiunto l’accordo con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026". Arrivato in Italia nel 2014, Kastanos è stato aggregato all'Under 23 bianconera e ha anche esordito in prima squadra. Per lui anche esperienze con Pescara e Frosinone.