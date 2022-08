Mundo Deportivo: "Juve in pole per Depay del Barcellona"

TORINO - Dopo appena una stagione l'avventura di Memphis Depay al Barcellona potrebbe chiudersi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (30 giungo 2023). Secondo Mundo Deportivo, l'olandese è prossimo a dire addio ai blaugrana e in pole per prenderlo ci sarebbe la Juventus. Gli arrivi di Lewandowski e Raphina, il recupero di Ansu Fati e l'exploit di Dembélé in questo ritiro hanno chiuso sensibilmente le porte all'ex Lione, non più centrale nei piani tecnici del club e di Xavi. Il Barça, scrivono sempre in Spagna, starebbe pensando a questa strategia: rinnovare di un anno Depay per poi girarlo in prestito ai bianconeri con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.