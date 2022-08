Juve, Arthur il prossimo a liberare un posto: c'è il Valencia

TORINO - Il mercato in entrata a centrocampo ruota intorno (anche) alle uscite. Lo ripetiamo ormai da settimane: la Juventus ha l’esigenza di liberarsi di alcuni elementi in esubero e soprattutto di ingaggi che pesano sulle casse bianconere. Un’operazione in questo senso è già stata portata a termine nei giorni scorsi, ovvero la risoluzione contrattuale con Aaron Ramsey , che si è poi accasato al Nizza : un’uscita importante, non l’ultima. Perché per arrivare a Leandro Paredes , regista designato nei desideri bianconeri per il nuovo centrocampo di Allegri , bisogna prima trovare una soluzione per Arthur e con il passare dei giorni la strada sembra prendere sempre più forma e prende la direzione di Valencia . Gattuso lo aspetta e dalla Spagna trapela un certo ottimismo per la riuscita dell’operazione che, nella formula, sarebbe un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto, ma serve ancora un passo in avanti per concludere la trattativa.

Arthur, la richiesta del Valencia

Infatti il Valencia chiederebbe alla Juventus un aiuto per pagare parte dell’ingaggio del brasiliano, aspetto sul quale è necessario mettersi d’accordo, visto che uno degli obiettivi bianconeri è proprio quello di ridurre l’impatto degli ingaggi quanto più possibile. Per tutta la sessione di mercato Arthur era stato associato a diverse squadre: l’idea del centrocampista era quella di tornare al Barcellona, ipotesi però complicata e che sembra sempre meno percorribile con il passare del tempo; la Juventus lo aveva in più occasioni inserito come contropartita tecnica per arrivare a obiettivi sensibili di mercato, come ad esempio Nicolò Zaniolo, senza però riuscire a trovare terreno fertile per sviluppare l’affare; il brasiliano era stato inoltre accostato all’Arsenal, altra possibilità che si è andata a raffreddare. A questo punto resta il Valencia e la Juventus vuole cercare di portare a termine la trattativa per sbloccare Paredes (o in ogni caso il colpo in entrata a centrocampo). Attenzione anche ad Adrien Rabiot. Il francese, che ha saltato la tournée americana ed è rimasto a lavorare con la Juve Under 23, con l’infortunio di Pogba e lo stop di McKennie diventa sempre più importante nell’economia del centrocampo bianconero. Ma la sua permanenza alla Continassa non è da considerarsi scontata perché il contratto va in scadenza nel 2023, di ipotesi di rinnovo non c’è al momento traccia e la mamma-manager Veronique è sempre al lavoro per cercare una nuova sistemazione a Rabiot. Si era parlato della Premier League e anche di un clamoroso ritorno al Psg, ma il club che maggiormente si è fatto sotto per il centrocampista francese è il Monaco, che però deve prima superare il turno preliminare di Champions League: a quel punto l’affare si potrebbe fare, perché avrebbe le risorse per accontentare la Juventus (che per Rabiot chiede 15-20 milioni).