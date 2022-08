Juve, ora Rugani può partire per Milenkovic o... Danilo

TORINO - E dunque, oggi summit programmatico. Tra gli argomenti in ballo c’è anche la nuova difesa. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dovrà esprimersi una volta per tutte sul destino di Daniele Rugani e Federico Gatti. Contestualmente e conseguentemente dovrà dire la sua in merito a Nikola Milenkovic, Danilo, Filip Kostic ed Emerson Palmieri. No, non sono nomi a caso. C’è un filo conduttore che collega tutti. Vediamo come e perché. Innanzitutto Rugani e Gatti. Il nuovo acquisto ha convinto. Ha convinto i compagni, ha convinto il tecnico. I margini di miglioramento sono parecchi, è chiaro. Ma già ora il giocatore ha dimostrato di poterci stare, alla Juventus. Non è un caso che sia stato lui il primo a entrare in campo, quando s’è trattato di sostituire un centrale contro il Real Madrid. La Juventus l’ha preso dal Frosinone per 10 milioni di euro, strappandolo al Torino. Ha deciso di puntarci e al momento è ampiamente convinta di aver fatto bene. Salvo colpi di scena, sarà confermatissimo nel novero dei difensori da mettere a disposizione di Allegri. E dunque, si pone la questione Rugani, richiesto da quattro squadre. C’è l’Empoli, c’è la Sampdoria, c’è il Verona e - all’estero - c’è il Galatasaray. In ballo, per la Juventus, non ci sarebbero soltanto i soldi in arrivo perla cessione del cartellino, ma anche quelli che (al netto di una buonuscita) la Juventus risparmierebbe per il pagamento dell’ingaggio annuale: si balla intorno ai 5 milioni lordi a stagione (scadenza 2024).