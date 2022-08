Juve, Udogie piace sempre. Ma il Brighton spinge

Destiny di nome e un destino da top player nel suo ruolo, se continuerà nel percorso di crescita: Destiny Udogie è uno dei gioielli più preziosi della bottega (cara ma di qualità) Udinese . Dopo una stagione da protagonista sulla fascia sinistra, è chiamato a ripetersi. Ancora con la maglia bianconera dei friulani? Probabile, però non sicuro, come del resto nulla può esserlo a mercato aperto, a maggior ragione con i tempi che corrono. Udogie è finito da tempo nei radar delle big italiane (e non solo) : infatti è stato seguito nella passata stagione dagli osservatori bianconeri e sulle sue tracce c’era l’Inter.

Nelle ultime settimane era poi rimbalzata la notizia di un forte interesse da parte della Lazio, accompagnato dalla stima di Sarri per il giovane esterno dell’Under 21, già tenuto d’occhio dal ct Roberto Mancini per la Nazionale maggiore. L’Udinese ha alzato il muro sul gioiellino: non parte e l’idea è di tenerlo ancora un anno in Friuli per attenderne la definitiva esplosione. Ma un’offerta irrinunciabile, quantificabile attorno ai 20 milioni, cambierebbe lo scenario. La Juventus continua a tenerlo d’occhio, pur avendo altre priorità e necessità in questa fase: del resto come per Cambiaso (prestato poi al Bologna), la dirigenza bianconera è sempre attenta ai giovani italiani di prospettiva. Ma occhio al Brighton che sarebbe pronto a follie per l’azzurrino.