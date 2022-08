Juve-Fagioli: fiducia e rinnovo

Al netto della situazione ancora da definire di Kostic (che agisce comunque in un altro ruolo) e aspettando Paredes (il prediletto per rinforzare la mediana), la Juventus si prepara ad affrontare il Sassuolo in campionato con tanti infortuni, Pogba e McKennie su tutti, e le squalifiche pesanti di Rabiot e Kean. Ecco perché il centrocampo bianconero alla prima in Serie A sarà sperimentale e già ieri a Villar Perosa ne abbiamo avuto un assaggio: Zakaria, Locatelli davanti alla difesa in cabina di regia e da mezzala sinistra Fagioli. Il giovane talento, nella passata stagione in prestito alla Cremonese, è reduce da una buona tournée negli Stati Uniti e si candida per il posto da titolare.