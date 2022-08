Bundesliga, Kostic titolare contro il Bayern Monaco. De Ligt in panchina

FRANCOFORTE - Alle 20:30, al Deutsche Bank Park di Francoforte, prenderà il via ufficialmente la stagione 2022-23 della Bundesliga con la sfida tra Eintracht e Bayern Monaco. Un match che la Juventus guarderà con attenzione visto che uno dei suoi obiettivi di mercato sarà subito in campo: infatti Filip Kostic è negli 11 titolari di Glasner nel suo 3-4-2-1. Negli ultimi giorni la trattativa tra i bianconeri ed i tedeschi sarebbe a buon punto con il giocatore che avrebbe dato il suo ok e quindi l'azione passerebbe ai club. Chi invece inizierà dalla panchina è l'ex bianconero Matthijs de Ligt: nel 4-4-2 con il quale i campioni in carica scenderanno in campo Nagelsmann ha optato per Pavard, Upamecano, Hernandez e Davies.